Peppers e Kiss podem entrar para o Hall da Fama do Rock

Associated Press,

As bandas de rock Kiss e Red Hot Chilli Peppers o cantor LL Cool J estão entre os indicados para integrar o Hall da Fama do Rock'n'Roll, segundo nota publicada no site da instituição desta quarta-feira, 23.

Esta é a primeira vez que os artistas recebem a indicação para integrar o lendário grupo, assim como as bandas Genesis e The Hollies, o cantor Jimmy Cliff e a compositora Laura Nyro.

Completando a seleção de 12 bandas ou artistas que disputam as cinco nomeações para o Hall da Fama estão as cantoras Donna Summer e Darlene Love e as bandas Abba, Chantels e Stooges, todas já indicadas alguma vez.

Os escolhidos para fazer parte do Hall da Fama do rock'n'roll serão anunciados em dezembro deste ano. A cerimônia oficial de nomeação ocorre só em 2010, no dia 15 de março.