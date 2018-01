Pennywise faz único show em São Paulo A banda de punk rock do sul da Califórnia Pennywise apresenta-se em São Paulo no dia 30 de março, no Credicard Hall. O quarteto formado em Hermoza Beach, pequena comunidade ao sul de Los Angeles, apresentará repertório do mais recente CD, The Fuse. O oitavo álbum do grupo foi lançado em 2005 e reúne, entre outros sucessos, as músicas Knocked Down (faixa de abertura), Closer, Yell out, Competition Song e Fox TV. O grupo, conhecido por suas letras politizadas, recheadas de protestos e som rápido, é hoje uma das principais influências de hardcore e punk do mundo inteiro, ao lado de nomes como NOFX e Bad Religion.