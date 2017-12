Pennywise e Simple Plan vêm fazer shows no Brasil A maior empresa de show biz do País, a CIE Brasil, anunciou nesta quinta-feira os planos da companhia para 2007. Segundo informou Fernando Altério, diretor do grupo, estão fechados shows dos grupos Simple Plan (janeiro), Pennywise e Roger Waters (março), dos espetáculos multimídia Blue Man Group e Alegria (Cirque du Soleil), em junho e julho, e das óperas Aída e Drácula, no segundo semestre. Além disso, estão em negociações, segundo a empresa, shows dos grupos ingleses Keane e Radiohead, e dos americanos Aerosmith, Evanescence e Bob Dylan. Segundo informou Altério, a empresa CIE Brasil cresceu 140% em 2006.