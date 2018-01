Pelo Haiti, astros regravam 'We Are the World' Cantores, rappers e atores famosos como Barbra Streisand, Kanye West e Miley Cyrus deixaram seus egos do lado de fora para gravarem uma nova versão de "We Are the World", em benefício das vítimas do terremoto no Haiti, 25 anos depois dessa canção servir para alertar o mundo sobre fome na África.