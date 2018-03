Pela primeira vez, The Commodores faz show em SP

Juntos desde 1968, o grupo The Commodores emplacou sucessos como "Easy" e "Three Times a Lady". Depois da saída de Lionel Richie, no início da década de 80, eles continuaram na estrada, principalmente fazendo shows nos EUA, sem esquecer das turnês internacionais. A última visita do grupo ao Brasil, no entanto, tem mais de dez anos. E na ocasião, nem fizeram shows. Nesta quinta-feira, 5, eles sobem ao palco do Via Funchal prometendo os sucessos do passado, como "Still", "Machine Gun", "Brick House", "Sail On", "Slippery When Wet".

"Esperamos um público louco, gritando e cantando. Em Santiago, no Chile, todos cantaram conosco. Espero que aqui não seja diferente", diz William 'Wak' King, da formação original. Além de Wak, a formação conta também com Walter 'Clyde' Orange e James Dean 'J.D.' Nicholas.

Apesar da saída de Richie, Wak conta que o segredo da banda para se manter tanto tempo junta é "gostar das pessoas que trabalham com você". Ele destaca ainda a capacidade do Commodores em descobrir novos talentos e não alimentar traumas com relação à saída do vocalista. "Queríamos alguém com a potência vocal de Richie. Achamos Nicholas em Londres e todos estamos orgulhoso da música que fazemos hoje. É importante ter diferentes vozes no grupo", diz Wak.

A banda, com 40 anos de estrada, começou abrindo shows do Jackson 5. Apenas dois anos depois de acompanharem Michael Jackson e seus irmãos, eles lançaram o primeiro álbum. Mas foi só em 1974, com o álbum Machine Gun, que estouraram, tendo Richie como principal compositor. Na época, se transformaram em um dos maiores vendedores da Motown e mantiveram esse posto por duas décadas, com mais de 60 milhões de álbuns vendidos. As informações são do Jornal da Tarde.

The Commodores. Nesta quinta, 5, às 21h30, no Via Funchal. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia. Tel. (011) 3188-4148. De R$ 80 a R$ 200. Classificação: 12 anos. www.viafunchal.com.br.