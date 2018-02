Pela primeira vez, álbum de Rihanna lidera parada da Billboard

A cantora de R&B Rihanna foi direto para o primeiro lugar da parada dos 200 melhores álbuns da Billboard, na terça-feira, 27, com o sétimo CD de sua carreira Unapologetic, conseguindo o seu primeiro álbum em 1° lugar, apesar das críticas variadas.

Unapologetic, que encabeçou as paradas do iTunes em 43 países apenas algumas horas após seu lançamento no dia 19 de novembro, vendeu 238.000 cópias de acordo com a Billboard, conseguindo para a cantora de Barbados sua melhor estreia na semana de lançamento até agora.

O principal single do álbum, Diamonds, obteve o primeiro lugar no Hot 100 da Billboard na semana passada, dando a Rihanna, de 24 anos, seu 12° single no topo da parada e empatando com Madonna e The Supremes pela quarta posição de artistas que mais emplacaram singles na história da Billboard.

Unapologetic deixou alguns críticos desconfortáveis com o som mais pesado da cantora e letras mais pessoais. Uma das canções em particular, que fez todo mundo comentar, é Nobody's Business, que tem a colaboração de seu ex-namorado Chris Brown, acusado de agredi-la três anos atrás.

O álbum foi amplamente promovido por Rihanna, que embarcou em uma turnê de sete dias por sete cidades ao redor do mundo, acompanhada por um avião cheio de fãs e jornalistas.

A lista completa da Billboard será divulgada nesta quarta-feira, 28.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)