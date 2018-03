Pedro Leonardo reage a estímulos e mostra reflexos, diz hospital

São Paulo, 30 - O filho do cantor Leonardo, Pedro Leonardo Dantas da Costa, continua sem sedação e, conforme informações do boletim médico divulgado às 12h30 desta segunda-feira, 30, permanece dormindo.

Pedro Leonardo continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O boletim informa ainda que o estado do paciente permanece grave, porém estável. Nas últimas horas, ele apresentou respostas motoras aos estímulos dos médicos e sinais de preservação dos reflexos do tronco cerebral.

Já se passaram 11 dias desde que o cantor sertanejo sofreu um acidente na divisa entre Minas Gerais e Goiás.

Pedro ficou internado, em estado grave, no Hospital Municipal de Itumbiara (GO), após uma cirurgia, e foi transferido para o Hospital Sírio Libanês no último dia 26.