Pedro Gattoni vai presidir organização social responsável pela gestão do Teatro Municipal de SP

O jornalista e especialista em marketing cultural Pedro Gattoni é o novo presidente do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural (IBGC), organização social responsável pela gestão da Fundação Theatro Municipal de São Paulo. A assessoria de imprensa do teatro não confirmou a informação, mas fontes ligadas ao teatro ouvidas pelo Estado confirmam para os próximos dias a sua nomeação.

Gattoni era sócio da Levisky Negócios e Cultura, tem passagem pela Orquestra Sinfônica Brasileira, no Rio de Janeiro, e ocupava o posto de Gerente de Negócios e Relações Institucionais do Municipal de São Paulo. Sua chegada ao IBGC deve marcar o fim da intervenção da prefeitura na entidade, iniciada após denúncias de irregularidades e de desvios de verbas no final do ano passado. Com isso, Paulo Dallari deixa a função de interventor e volta a ocupar apenas o cargo de diretor geral da Fundação Teatro Municipal.