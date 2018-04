Pearl Jam volta ao topo da lista da Billboard após 13 anos

A banda americana de rock Pearl Jam chegou voltou topo da lista dos dez álbuns mais vendidos da Billboard vez nesta quarta-feira, 30, com o disco "Backspacer", segundo a empresa Nielsen SoundScan.

"Backspacer", o nono disco de estúdio do grupo, vendeu 189 mil cópias e é o quarto a levar a banda ao primeiro lugar da lista. A última vez que o Pearl Jam havia emplacado um álbum como o mais vendido foi em 1996, quando "No Code" vendeu 367 mil cópias. Desde então o grupo teve três álbuns na segunda posição ("Yield," "Binaural" e "Pearl Jam") e outro na quinta posição das paradas, "Riot Act", em 2002.

O mais recente disco é o 30º da banda a figurar na lista dos mais vendidos da Billboard. As outras criações do Pearl Jam que já entraram na seleção foram todos os outros álbuns de estúdio, uma coletânea das melhores músicas, 19 Cds de gravações ao vivo e um disco "lado B". Entre o "No Code" e o "Backspacer", o grupo emplacou quatro criações entre as dez mais vendidas.

O Pearl Jam desbancou "The Blueprint 3", de Jay Z, do topo da lista, deixando o rapper com o segundo lugar. "Life Starts Now", do Three Days Grace é o terceiro, seguido de Whitney Houston com "I Look To You" e Miley Cyrus com "The Time Of Our Lives" nas quarta e quinta colocações.

Completam a lista dos dez mais vendidos da semana, do sexto para o décimo colocados, Brand New com "Daisy", Five Finger Death Punch com "War Is The Answer", Harry Connick Jr. com "Your Songs", Drake com "So Far Gone" e Muse com "The Resistance".