Pearl Jam tocará em quatro cidades brasileiras em novembro

SÃO PAULO - O Pearl Jam se apresentará em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre em novembro. As datas foram divulgadas oficialmente na manhã desta segunda-feira, 11. Na semana passada, o show no Rio já havia sido confirmado no site de turismo da cidade.

A banda grunge norte-americana chega primeiro à capital paulistana, com uma apresentação no dia 4 no Estádio do Morumbi. Depois, o grupo toca no Rio, 6, na Praça da Apoteose, em Curitiba, 9, no Estádio do Paraná Clube, e na capital gaúcha, no Estádio Zequinha, no dia 11.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir de 1º de agosto pelo site da Tickets For Fun. Os preços variam de estado para estado.

O Pearl Jam está em turnê mundial em comemoração aos seus 20 anos de carreira. O grupo também prepara um documentário sobre sua história, relança dois discos e lançar uma coletânea ao vivo para celebrar a data. Paralelamente, o vocalista da banda, Eddie Vedder, divulga seu disco solo Ukulele Songs. A banda se apresentou no País em 2005.