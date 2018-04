Pearl Jam pode liderar paradas dos EUA pela 1.ª vez em 13 anos

Por Keith Caulfield Keith

LOS ANGELES (Billboard) - O Pearl Jam está prestes a emplacar um álbum no topo das paradas norte-americanas pela primeira vez em 13 anos na próxima semana.

Previsões da indústria musical indicam que o novo álbum "Backspacer", lançado no domingo, pode vender entre 175 e 200 mil cópias até o final da semana. Essa cifra colocaria a banda com folga na liderança quando a parada Billboard 200 se encerrar no dia 27 de setembro e for publicada na próxima quarta-feira.

O novo disco, o primeiro do Pearl Jam fora de uma grande gravadora, é vendido exclusivamente nos EUA pela rede Target, pelo iTunes, no site oficial da banda e em varejistas independentes.

A última vez que a banda alcançou o número um das paradas foi em 1996 com o disco "No Code".

Desde então o grupo teve três álbuns na segunda posição ("Yield," "Binaural" e "Pearl Jam") e outro na quinta posição das paradas, "Riot Act", em 2002.