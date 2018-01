Pearl Jam fará breve turnê pela Europa em junho e julho O grupo americano Pearl Jam realizará uma breve turnê européia que tem previsão para começar no dia 8 junho, em um festival de Lisboa, e deve terminar em 29 de julho, no Werchter Festival, Bélgica, disse o fã-clube oficial do grupo nesta sexta-feira. A viagem terá sete apresentações em festivais, assim como seis shows exclusivos em Munique, Katowice (Polônia), Londres, Duesseldorf, Copenhague e a cidade holandesa de Nijmegen. Uma janela de seis dias para membros do Ten Club comprarem ingressos em primeira mão para shows exclusivos começa nesta sexta. Informações de ingressos para as datas dos festivais serão anunciadas nas próximas semanas. Além de Portugal e Bélgica, o Pearl Jam também tocará em festivais em Madri, Vienna, nas cidades alemãs de Tuttlingen e Scheebel e em uma cidade italiana ainda não revelada.