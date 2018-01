Pearl Jam e Chris Cornell tocam sucesso do Temple of the Dog

O cantor Chris Cornell, do Soundgarden, subiu ao palco do Bridge School Benefit, evento benéfico promovido por Neil Young, com os membros do Pearl Jam durante o final de semana, em que eles apresentaram sucessos da década de 90 do grupo Temple Of The Dog.

A banda foi formada por Cornell em 1990 e integrantes do Pearl Jam, como Jeff Ament, Stone Gossard e Mike McCready, além do vocalista Eddie Vedder no backing vocal. O grupo lançou seu único álbum em abril de 1991.

Cornell e Vedder cantaram Hunger Strike, que na época chegou ao número quatro nas paradas dos Estados Unidos, ao vivo no show beneficente em Moutain View, California. Essa foi a primeira aparição da banda desde setembro de 2011, que também havia se reunido anteriormente em 2003 e 2009.

O show também contou com a presença de Florence and The Machine, Band Of Horses, Norah Jones e Tom Jones.

Enquanto isso, o grupo original de Cornell, o Soundgarden, lançou uma nova música chamada Storm, a primeira produção do grupo nos últimos dois anos. O álbum mais recente do Soundgarden é Animal King de 2012.

Ouça: