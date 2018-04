Pearl Jam doará US$ 100 mil a vítimas de desastre de Mariana

A banda de rock americana Pearl Jam doará US$ 100 mil às vítimas do rompimento de duas barragens da mineradora Samarco na cidade de Mariana - informou o grupo nesta terça-feira, 1. A banda já havia exigido a punição das empresas responsáveis.

"@PearlJam doará $100k para ajudar as comunidades afetadas pela tragédia no Brasil", publicou o grupo nas redes sociais Twitter e Facebook, onde estimularam seus fãs a fazer suas próprias contribuições às vítimas da maior catástrofe ambiental da história do país.

O grupo, que já havia anunciado que doaria o cachê de um de seus shows às vítimas, postou que identificou pelo menos três organizações locais para canalizar suas contribuições. O Pearl Jam pediu a opinião de seus seguidores brasileiros para distribuir os recursos.