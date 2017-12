Pearl Jam doa R$ 120 mil para vítimas da tragédia em Mariana

No fim do ano passado, a banda Pearl Jam anunciou que iria doar dinheiro às pessoas afetadas pela tragédia em Mariana, em Minas Gerais. Durante show do grupo no Mineirão, em Belo Horizonte, o vocalista Eddie Vedder afirmou que os responsáveis pelo desastre deveriam ser duramente punidos. Nesta quinta-feira, 17, o Instituto Bioatlântica (IBIO) confirmou que recebeu os recursos doados pela banda americana, no valor de U$ 33,333 (cerca de R$ 120 mil).

Segundo o instituto, o valor vai ser usado no desenvolvimento de um projeto de capacitação em agricultura sustentável, que tem como objetivo "recuperar e aprimorar o potencial de produtores rurais de municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, sobretudo da Bacia do Piranga, afetados diretamente pelo rompimento da barragem do Fundão, da empresa Samarco, em 5 de novembro de 2015", diz, em comunicado. Entre eles, estão as cidades mineiras de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. A ideia é beneficiar mais de 3,5 mil pessoas direta e indiretamente.