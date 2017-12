Pearl Jam confirma participação no festival Lollapalooza O único show programado do Pearl Jam nos EUA em 2007 é na última noite do festival anual Lollapalooza, no Grant Park, em Chicago, em 5 de agosto, segundo a revista Billboard. Em 2005, o grupo se apresentou em São Paulo, no Estádio do Pacaembu, em show memorável. A banda de Seattle confirmou sua participação no evento em seu web site. Os organizadores do Lollapalooza vão anunciar em 12 de abril os outros artistas e bandas que estarão no festival. O Pearl Jam vai iniciar em 8 de junho, em Lisboa, uma turnê européia que abrange shows em festivais e outros em que a banda será a atração principal. Antes disso, o guitarrista Mike McCready e sua banda Flight to Mars, que rende homenagem aos Ovnis, vão apresentar-se no Showbox, em Seattle, como parte do quinto evento beneficente anual em apoio à Associação da Doença de Crohn & Colite. Enquanto isso, o vocalista Eddie Veder e o tecladista Boom Gaspar vão tocar no evento beneficente de Jack Johnson no Kokua, em Honolulua, em 21 e 22 de abril.