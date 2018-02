Pearl Jam começa a trabalhar em novo disco em 2016, diz baixista

Três anos depois de lançar Lightning Bolt, o mais recente disco, o Pearl Jam voltará ao estúdio para trabalhar em um novo álbum. Foi o que sugeriu Jeff Ament, baixista da banda, em entrevista recente à Vice.

Na entrevista, centrada mais no trabalho de Ament com a comunidade skatista, o músico deixou escapar que ele, Eddie Vedder e companhia trabalhará junto em 2016. “A banda provavelmente irá tentar e criar um novo disco no ano que vem”, contou ele, antes de dizer que seu grande desejo é construir mais parques específicos para a prática do esporte de rodinhas.

Lightning Bolt, décimo álbum do Pearl Jam, foi produzido por Brendan O'Brien, velho conhecido da banda, e marcou um hiato do grupo que vinha desde 2009, quando saiu Backspacer. O álbum teve bons singles, como Mind Your Manners e Sirens, e críticas razoavelmente positivas. As canções eram mais brutais e rápidas, distantes do material exibido no disco antecessor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A turnê da banda pela América Latina começa em Santiago (Chile), dia 04 de novembro, e termina na Cidade do México (México) em 28 de novembro.

Os shows no Brasil acontecem nos dias 11/11 em Porto Alegre (Arena do Grêmio), 14/11 em São Paulo (Estádio do Morumbi), 17/11 em Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), 20/11 em Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) e 22/11 no Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã).