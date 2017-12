Paz Lenchantin é a nova baixista do Pixies

Paz Lenchantin, que já havia se apresentado com o Zwan, é a nova baixista do Pixies, substituindo Kim Shattuck e Kim Deal. A notícia foi divulgada no site oficial da banda norte-americada e confirma que Lechatin participará de uma nova turnê pelos EUA em 2014.

Os shows, depois, passarão pela América Latina, chegando ao Chile em março, quando a banda se apresenta no Lollapalooza no Chile. Em 30 de maio, a temporada europeia começa com o Primavera Sound de Barcelona.

"Tocar com diferentes baixistas é algum muito novo para a banda, mas estamos aproveitando", escreveu o baterista David Lovering.

A banda anunciou em junho que a baixista original, Kim Deal, havia deixado a banda depois de anos de difícil convivência com os outros músicos. Sua sucessora, Kim Shattuck, subiu ao palco com o grupo nos dois últimos shows em Madri e tuitou há algumas semanas que se sentia "decepcionada" por saber que sua fase na banda havia terminado.

Antes de unir-se ao Pixies, Paz já tocou com o Zwan (a segunda banda de Billy Corgan, ex-The Smashing Pumpkins), A Perfect Circle e The Entrance Band. Ela nasceu em Mar del Plata, na Argentina, em 1973, e mudou-se para Los Angeles com a família aos 4 anos de idade.