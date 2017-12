Pavarotti não vai participar de evento na Itália O cantor de ópera Luciano Pavarotti não irá participar de um evento na quarta-feira em Bergamo, na Itália, que marcaria sua primeira aparição pública desde cirurgia realizada há quatro meses, levando a imprensa italiana a especular sobre sua saúde. Organizadores locais disseram que o cantor de 71 anos deveria aparecer, apesar de não cantar, em um teatro em Bergamo, onde receberia um prêmio. Pavarotti, tido por muitos como o maior tenor de sua geração, cancelou todas as datas remanescentes de sua turnê em 2006 quando foi diagnosticado com câncer. A imprensa italiana especulou que sua decisão de não comparecer ao evento em Bergamo, onde muitos de seus estudantes iriam apresentar obras do compositor do século 19 Gaetano Donizetti, deveu-se à continuidade de problemas de saúde. Aparição em 2007 Em um comunicado divulgado em Londres, a porta-voz do cantor disse que ele estava tendo bom progresso após a operação em julho para remover um câncer no pâncreas e que ele retomaria as apresentações e gravações no próximo ano como planejado. "A primeira aparição pública do maestro Pavarotti será, de fato, um grande evento de caridade em 2007, cujos detalhes serão divulgados em breve", disse Terri Robson no comunicado. "Luciano Pavarotti finalizou recentemente seu tratamento médico e não poderia estar mais feliz com seus resultados e progresso".