Paulo Miklos lança a música 'A Lei Desse Troço'

Paulo Miklos está de volta. O músico lançou a canção A Lei Desse Troço, a primeira desde que ele deixou os Titãs há um ano. A música foi escrita em parceria com o rapper Emicida.

A faixa integra o disco A Gente Mora No Agora, que chegará às lojas em agosto. Erasmo Carlos e Guilherme Arantes também participam do novo trabalho do artista. A Lei Desse Troço tem toques de música brasileira dos anos 1970 e uma pegada africana.