Paulistanos lotam show em homenagem a Bossa no Ibirapuera

O Auditório Ibirapuera recebeu nesta quarta-feira, 9, feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, um show gratuito em homenagem ao compositor e pianista João Donato, parte do projeto Itaúbrasil. Adrianha Calcanhotto e Bebel Gilberto durante a apresentação. Foto: Ernesto Rodrigues/AE A apresentação contou com direção e roteiro de Nelson Motta e direção musical e arranjos de Mario Adnet, que esteve à frente da Orquestra Ouro Negro. Adrianha Calcanhotto e Bebel Gilberto durante a apresentação. Foto: Ernesto Rodrigues/AE Artistas como Adriana Calcanhotto, Bebel Gilberto, Fernanda Takai, Marcelo Camelo, Marcelo D2 e Roberta Sá, além do próprio Donato passaram pelo palco, que aconteceu nos fundos do Auditório com vista para o Parque do Ibirapuera. Público das apresentações no Ibirapuera. Foto: Ernesto Rodrigues/AE