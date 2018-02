Paulinho da Viola faz show único no Rio nesta sexta-feira

Ultimamente, o carioca Paulinho da Viola tem sido visto mais em palcos de São Paulo do que entre os seus. Na sexta-feira, 15, em noite única, depois de dois anos quase exatos, ele revê a plateia do Rio. É seu primeiro show no Vivo Rio, a casa da MPB depois do fechamento do Canecão (em outubro do ano passado), onde cantara pela derradeira vez - provavelmente, para nunca mais.

Ele lista com entusiasmo o repertório que vai apresentar, e garante que não está planejando encerrar a carreira, como andaram dizendo. "Nenhum artista ainda com seu trabalho reconhecido pelo público faz isso. A verdade é que a idade vai chegando (os 70 anos vêm em 2012)", contou, em entrevista ao Estado. "Mas não pretendo encerrar. Tem vários artistas excelentes que tiveram carreiras longas. Tenho composto, tenho composições em que fico mexendo. Eu faço e vou guardando. Jamais faria uma coisa assim, de maneira peremptória. Tem muito artista que diz que está encerrando e depois fica voltando..."

O público não ouvirá essas novas composições, e sim sambas do passado que não figuram entre os maiores sucessos de seus mais de 40 anos de palcos - como vem fazendo na série de shows no circuito Sesc, em São Paulo. Isso porque Timoneiro, Coração Leviano, Amor é Assim, Pecado Capital, Sinal Fechado e outros clássicos estavam na turnê do último CD, Acústico MTV, de 2007, que viajou bastante o País. Hit, só no bis, que ele avisa logo: é curto.

Pelo menos três sambas o povo sabe ao menos cantarolar: Lenço (Monarco/Chico Santana), Peregrino (Noca da Portela) e Ame (Paulinho/Elton Medeiros). Botafogo, Chão de Estrelas Paulinho compôs com Aldir Blanc para o primeiro disco de Walter Alfaiate, morador do bairro da zona sul como ele, nos anos 90. Um Cara Bacana ele fez pelos 80 anos de Elton Medeiros, comemorados em 2010. É desconhecida, como Cidade Submersa, perdida na década de 70. Canção Para Maria tirou o terceiro lugar no Festival da Record de 1966, defendida por Jair Rodrigues.

"Esses shows em São Paulo, com essas músicas, fizeram sucesso. De certa maneira, me surpreendeu. Eu quis mostrar coisas que não cantava há muito tempo. No começo fiquei um pouco temeroso, porque tem momentos voz e violão, de voz, cavaquinho e pandeiro, e fiz em algumas unidades do Sesc que eram ginásios. Mas foi muito bonito. No segundo semestre devo voltar a outras unidades." Paulinho não tem CD à vista. O último com inéditas foi num remoto 1996, Bebadosamba.

Paulinho da Viola - 15 de Julho, às 22h. Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo). R$ 60 (pista superior) a R$ 150 (camarote A). Informações: 21 2272- 2919