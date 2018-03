Paula Fernandes é atingida por barra de ferro depois de show em SP

A cantora Paula Fernandes, que recentemente ganhou a categoria "Melhor Artista Sertanejo" no Prêmio Multishow, foi atingida por uma barra de ferro após um show na noite desta terça-feira, 13. Ela havia se apresentado na "Expo Prudente", em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Segundo a assessora de imprensa de Paula, ela estava em seu provador colocando um casaco quando a barra caiu em sua cabeça, atingindo também seu nariz. Ela teve um pequeno sangramento e foi encaminhada para o pronto socorro, mas não sofreu fraturas.

Paula Fernandes foi indicada ao Grammy Latino deste ano. A mineira está concorrendo ao prêmio de Melhor Revelação, ao lado de Pablo Alborán (Espanha), Max Capote (Uruguai/Argentina), Il Volo (Itália) e Sie7e (Porto Rico). Nesta quinta-feira, 15, a cantora se apresenta na Villa Country, em São Paulo.

A 12ª edição do Grammy Latino será realizada no centro de convenções do hotel Mandalay Bay, em Las Vegas, em 10 de novembro.