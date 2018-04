Paula Abdul, jurada de 'American Idol', volta à parada de single

NOVA YORK (Billboard) - Paula Abdul teve, há exatamente 20 anos, sua segunda canção a ser No. 1 na lista Hot 100 Singles da Billboard: "Forever Your Girl".

Na mesma semana, seu primeiro single a ser No. 1, "Straight Up", aparecia nas paradas pela última vez, na 90a posição.

Fazendo um fast-forward até hoje, apenas uma artista que figurava naquela parada de 20 anos atrás está presente novamente esta semana: a eternamente jovem Paula Abdul, cujo single "I'm Just for the Music" estreou na 87 posição.

No ano passado, a jurada do "American Idol" pôs fim a quase 13 anos distante das paradas com a estréia, na 80 posição, de "Dance Like There's No Tomorrow," atribuída a Abdul e seu colega no júri de "American Idol" Randy Jackson. "I'm Just Here for the Music" é sua 15a canção a figurar na lista Hot 100.

Paula Abdul estreou sua nova canção no "American Idol" em 6 de maio, na mesma noite em que a banda Daughtry apresentou "No Surprise" pela primeira vez. A banda de Chris Daughtry, que passou pelo "American Idol", vai lançar seu segundo álbum, "Leave This Town", em 14 de julho.

O novo sucesso do grupo, co-escrito por Chad Kroeger, do Nickelback, entrou para o Hot 100 no 15o lugar. É a melhor estréia da banda até hoje, superando a estréia na 18 posição de "What About Now" em abril de 2008.

Depois da passagem pelo "American Idol", o autointitulado álbum de estréia do Daughtry passou de No. 177 para No. 50 na Billboard 200. Agora em sua 129a semana na parada, o álbum está em sua melhor posição no ranking em oito meses.