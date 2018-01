Paul McCartney gostaria de ter gravado novo álbum com os Beatles, diz jornal

SÃO PAULO - Paul McCartney gostaria de ter gravado seu novo álbum com os Beatles, declarou o músico em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 19, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

"Eu nunca fui adiante com isso porque nós estávamos escrevendo Sgt Pepper ou o The White Album", alegou o artista sobre nunca ter realizado o trabalho com os colegas de banda. O projeto de Kisses On The Bottom, o próximo disco do cantor, que será lançado em fevereiro, traz covers de músicas que inspiraram a carreira de McCartney e seu parceiro de banda John Lennon.

O disco terá 12 regravações de canções feitas por músicos admirados por McCartney desde a infância. "Eu queria ter feito [músicas como essas] nos Beatles, afirmou, contando que durante toda a sua carreira a competição musical o impediu de realizar o trabalho. "Mas então eu decidi simplesmente fazer isso e não me preocupar com o mercado", acrescentou.

Kisses On the Bottom deve ser um álbum intimista, segundo o cantor, que pela primeira vez em mais de quatro décadas de carreira não gravou nenhum instrumento para o disco. "Acho que é por isso que eu me diverti tanto fazendo isso. Foi simplesmente feito na hora, sem ideias preconcebidas", disse.

O disco deve ser lançado no dia 6 de fevereiro. Neste mês, as duas faixas inéditas que compõe o trabalho foram divulgadas, My Valentine, com participação de Eric Clapton, e Only Our Hearts, com Stevie Wonder.