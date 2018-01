Paul McCartney vai lançar CD/DVD de shows em Nova York

NOVA YORK (Billboard) - Os shows que Paul McCartney apresentou recentemente em Nova York em três noites - durante as quais o lendário músico mergulhou em seus catálogos de canções dos Beatles, Wings e solo e trouxe Billy Joel para o palco - serão disponibilizados em CD e DVD.

McCartney vai lançar em 17 de novembro um pacote de discos intitulado "Good Evening New York City", contendo quase três horas de música das apresentações que fez em julho no CitiField Stadium.

Entre os destaques das apresentações estão clássicos dos Beatles como "Drive My Car", "Eleanor Rigby" e "Hey Jude", um tributo a John Lennon que reúne várias canções, e o clássico do Wings "Live and Let Die", durante o qual houve explosões de fogos de artifício, abrindo os shows do artista.

"Foram três grandes noites para a banda, e para mim, pessoalmente, foi muito empolgante estar de volta inaugurando um estádio novo no local do antigo Shea Stadium, no qual tínhamos tocado 44 anos antes", disse McCartney, aludindo ao show famoso em que os Beatles batizaram o estádio original dos Mets em 1965. "Ainda mais empolgante porque desta vez vocês puderam nos ouvir!"

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Good Evening New York City", que também será lançado em vinil, vai incluir um DVD de imagens compiladas de câmeras de alta definição e imagens digitais em Flipcam gravadas por fãs na multidão.

O lançamento será o segundo de McCartney pela Hear Music, depois de "Memory Almost Full", de 2007.