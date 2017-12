Paul McCartney vai lançar CD com músicas clássicas Paul McCartney vai lançar, em 26 de setembro, o álbum com músicas clássicas Ecce Cor Meum. Trata-se de um CD orquestral cantado em inglês e em latim, projeto que o ex-Beatle desenvolve há oito anos com a Faculdade Magdalen de Oxford. Ecce Cor Meum que significa, em português, "veja meu coração", parece ser um trabalho especial para McCartney. Apesar de ter lançado já outros discos de música clássica, ele admitiu que escrever as letras de Ecce Cor Meum foi uma tarefa difícil e contou que mostrou ao público as músicas antes de finalizá-las. "Se tivesse utilizado canções dos Beatles teria sido mais fácil, mas esse foi um trabalho completamente diferente", contou ele, em comunicado à Associated Press.