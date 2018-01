Paul McCartney vai apresentar Ringo ao Hall da Fama do Rock

Paul McCartney vai apresentar seu ex-parceiro de banda na época dos Beatles Ringo Starr ao Hall da Fama do Rock and Roll no próximo mês durante cerimônia em Cleveland, disseram organizadores nesta quarta-feira.

Starr, que foi selecionado na categoria de excelência musical, está entre os grandes nomes de 2015 que vão se juntar ao Hall da Fama na cerimônia de 18 de abril, que marca 30 anos das indicações.

O ex-beatle teve seu nome gravado no Hall como membro da banda em 1988, mas neste ano entra como artista solo. Starr foi o último da banda a ser indicado como artista solo. John Lennon foi apresentado em 1994, seguido por McCartney em 1999 e George Harrison em 2004.

Lou Reed, um dos nomes mais importantes do rock do século 20, morto em 2013, será induzido ao Hall da Fama pela cantora e poeta Patti Smith. A banda Green Day, o cantor Bill Wither, The Paul Butterfield Blues Band e Joan Jett & The Blackhearts também serão apresentados ao Hall.

Entre os artistas que vão se apresentar durante a cerimônia, que será transmitida dia 30 de maio no canal de TV a cabo HBO, estão o cantor Beck, o músico Dave Grohl e o compositor e cantor John Legend, ganhador do Oscar.

Mais de 700 artistas, profissionais da indústria musical e historiadores ajudam a decidir quem será indicado ao Hall da Fama, que foi inaugurado em 1983. Artistas são elegíveis 25 anos após o lançamento de seu primeiro álbum.

Ouça canções dos artistas que serão induzidos neste ano

Green Day - Basket Case

Lou Reed - Walk on the Wild Side

Paul Butterfield Blues Band - Driftin' Blues

Bill Withers - Ain't No Sunshine

Joan Jett, The Blackhearts - I Hate Myself for Loving You