Paul McCartney tocará pela primeira vez em Israel

O cantor britânico Paul McCartney irá se apresentar pela primeira vez em Israel, onde sua ex-banda, os Beatles, havia sido proibida há mais de 40 anos. Veja também: Com shows e perucas, Liverpool marca o 1º 'Dia dos Beatles' McCartney, de 66 anos, assinou um contrato no valor de US$500 mil para cantar ao vivo no próximo mês de setembro na cidade de Tel-Aviv. Fontes próximas do cantor insistiram para que sejam tomadas fortes medidas de segurança por medo de ataques terroristas durante o show. "Paul está desesperado para colocar Israel no mapa dos locais onde já tocou", declarou uma fonte próxima do cantor de Liverpool. O governo de Israel proibiu em 1965 a entrada dos Beatles no país por considerar o grupo um "perigo para a moral pública", e se desculpou formalmente anos mais tarde. McCartney, que este ano se separou formalmente de sua ex-esposa, a modelo e ativista Heather Mills, irá tocar nesse fim de semana em Quebec, no Canadá.