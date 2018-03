Paul McCartney tocará em dois festivais britânicos

O músico Paul McCartney tocará no meio do ano em dois festivais de música britânicos, o "Isle Of Wight" e o "Hyde Park Calling", durante uma viagem que levará o ex-Beatle a cinco palcos do Reino Unido e da Irlanda.

McCartney tocará em 20 de junho em Hampden Park, Glasgow (Escócia), durante sua turnê "Up And Coming Tour".

Este será, além disso, o primeiro show do cantor na Escócia em quase 20 anos e sua primeira atuação sozinho em um estádio britânico.

"Sempre é genial tocar para a própria população. Essas ocasiões fazem com que tanto eu como meu grupo estejamos muito ansiosos", afirmou McCartney, de 68 anos, à imprensa britânica.

Além disso, outra das atuações previstas, a ser realizada no estádio Millenium de Cardiff, em 26 de junho, marcará seu retorno ao País de Gales após 31 anos.

McCartney também se apresentará, em 27 de junho, no "Hyde Park Calling", o segundo festival que inclui em sua agenda, e no mesmo palco onde já tocou no festival "Live 8", em 2005 e em outra ocasião, muito especial, quando apareceu por surpresa junto a Neil Young para tocar um clássico dos Beatles, "A Day In The Life".

O ex-Beatle abrirá esta série de shows em Dublin no dia 12 de junho. Da Irlanda, irá para o festival "Isle Of Wight", onde tocará no dia seguinte.

Em seu repertório, McCartney incluirá temas de sua etapa com os Beatles, de sua época com os Wings, assim como canções que compôs sozinho, e outras tiradas de seu álbum "Electric Arguments", de 2008 que gravou sob o nome de "The Fireman". EFE