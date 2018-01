Paul McCartney toca pela primeira vez ao vivo canção de disco de 1980

Paul McCartney surpreendeu o público em sua apresentação neste sábado, na O2 Arena, em Londres. Em 35 anos, o ex-Beatle tocou pela primeira vez ao vivo a canção Temporary Secretary.

Do seu disco McCartney II, a canção não agradou a crítica quando foi lançada. A revista Rolling Stone chegou a descrevê-la como "uma das 12 músicas mais estranhas de Paul McCartney".

Outra surpresa do show foi a participação de Dave Grohl. Ao lado de McCartney, o líder do Foo Fighters interpretou o sucesso dos Beatles I Saw Her Standing There. A primeira performance da dupla com a música foi em 2009, durante a cerimônia do Grammy.

Veja os vídeos da apresentação: