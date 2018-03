Paul McCartney tem show confirmado em Florianópolis

O Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina, receberá show da turnê On The Run, de Paul McCartney, no dia 25 de abril. A informação foi confirmada pelo Grupo RBS, responsável pela vinda do cantor à cidade, na última terça-feira, 20.

Antes, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 21, pela Planmusic, produtora dos shows do beatle no Brasil, Paul fará uma apresentação em Recife, Pernambuco, no dia 21 de abril, no Estádio José do Rego Maciel.

No ano de 2010, Paul McCartney trouxe a The Up and Coming Tour para São Paulo e Porto Alegre, retornando em 2011 para apresentá-la no Rio de Janeiro.