Paul McCartney sobre George Martin: 'Ele era como um pai para mim'

Paul McCartney postou um extenso texto em homenagem a George Martin, o produtor dos Beatles, que morreu aos 90 anos nesta terça-feira, 9. "Estou tão triste em ouvir as notícias. Tenho tantas memórias maravilhosas desse grande homem que estará comigo para sempre. Ele era um verdadeiro cavalheiro e como um segundo pai para mim", escreveu McCartney.

Na emocionada mensagem, o ex-Beatle contou a história de como Martin o convenceu a gravar Yesterday com um quarteto de cordas. "Eu disse, 'Ah, não, George, nós somos uma banda de rock and roll e eu não acho que seja uma boa ideia'. Com o jeito gentil de um grande produtor ele me disse, 'vamos tentar e se não der certo nós não usamos e vamos com a sua versão solo'. Eu concordei e fui à sua casa no dia seguinte para trabalhar nos arranjos."

"Ele pegou os meus acordes e espalhou as notas pelo piano, colocou o cello na oitava mais baixa e o primeiro violino numa oitava alta, e me deu minha primeira lição de como as cordas deveriam soar num quarteto. Quando gravamos no Abbey Road, foi tão animador saber que sua ideia estava tão correta que eu saí falando isso para as pessoas por semanas. A ideia dele obviamente funcionou porque a música se tornou uma das mais gravadas de todos os tempos, com versões de Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles, Marvin Gaye e milhares de outros", escreveu McCartney.

O músico disse que essa é apenas uma das boas memórias que compartilha com Martin - o produtor também o ajudou com os arranjos de Eleanor Rigby, Live and Let Die e "muitas outras músicas minhas".

"Mesmo quando ele ganhou o título de cavaleiro, da Rainha, nunca houve um traço de esnobismo sobre ele", disse o amigo.

Segundo McCartney, "o mundo perdeu um homem realmente grande, que deixou uma marca indelével na minha alma e na história da música britânica".

Leia o texto do Beatle: