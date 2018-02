Paul McCartney se recupera após tratar virose

O ex-beatle Paul McCartney se recupera após ter sido tratado em um hospital de Tóquio de uma infecção virótica que o obrigou a suspender cinco shows de sua turnê mundial, informaram nesta quinta-feira, 22, representantes do músico em comunicado.

"Desde que contraiu um vírus na semana passada que o obrigou a adiar datas da turnê, Paul recebeu com sucesso um tratamento em um hospital de Tóquio", afirma a nota divulgada no site de McCartney.

O músico britânico, de 71 anos, "se recuperará totalmente e lhe ordenaram que tenha alguns dias de descanso", acrescenta o comunicado, que ressalta que o cantor "está extremamente comovido pelas mensagens que recebeu de fãs de todo o mundo".

O ex-beatle suspendeu as apresentações que tinha programadas no Japão entre os dias 17 e 24 deste mês, dois deles em Tóquio, e anunciou que também não estará no próximo dia 28 em Seul, como estava programado, no que seria seu primeiro show na Coreia do Sul.

McCartney não tem mais shows programados até o próximo 14 de junho, quando espera-se que suba ao palco da United Spirit Arena de Lubbock, no sul dos Estados Unidos.

Após essa apresentação, o músico britânico tem em sua agenda outros 18 shows nos Estados Unidos até terminar a turnê no dia 14 de agosto em San Francisco.

O périplo mundial de McCartney começou no Brasil em maio do ano passado e o levou através dos últimos doze meses por mais de 20 grandes cidades de todo o mundo.