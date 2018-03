Paul McCartney rouba a cena em festa do MTV Europe Awards

O ex-Beatle Paul McCartney roubou todas as atenções na entrega dos prêmios MTV Europe Music Awards, na quinta-feira, 6, quando recebeu um prêmio único do canal pop em sua cidade natal, Liverpool, entre aplausos ensurdecedores. O músico, de 66 anos, recebeu o troféu de "Lenda Máxima" na 15ª edição anual da cerimônia de premiações, uma das maiores noites da música pop fora dos Estados Unidos. Foto: Reuters "Este é o homem que inventou meu trabalho", disse Bono, vocalista da banda U2, ao apresentar McCartney. "No caminho para cá, Paul McCartney estava apontando para todos os lugares em Liverpool. Foi como estar no papamóvel com o Papa dirigindo. No universo das bandas de rock and roll, os Beatles foram o 'big bang'." Bono continuou: "Pude ver esta noite quanto Liverpool significa para Paul McCartney, e vocês podem sentir agora quanto Paul McCartney significa para Liverpool". McCartney foi um de vários astros da noite a render homenagem a Barack Obama após sua vitória na eleição presidencial americana esta semana. "Muitos anos atrás, quatro garotinhos nasceram aqui em Liverpool, e acabamos nos saindo bastante bem," disse McCartney, falando de sua antiga banda, The Beatles, o grupo pop de mais sucesso de todos os tempos. "Então obrigado a toda minha família, a todos vocês por virem aqui, a todos em Liverpool, a todos no Reino Unido e a todos na América por votarem em Obama." Foto: Reuters A outra grande vencedora da noite foi Britney Spears, que ganhou nas categorias Artista de 2008 e Álbum do Ano, numa noite dominada por artistas americanos. Os prêmios marcaram mais um passo no caminho da volta por cima da problemática cantora de 26 anos, cujo álbum Blackout foi bem recebido e será seguido por seu novo álbum Circus, a ser lançado em 2 de dezembro. Britney também pretende esclarecer os fatos relativos a seu altamente divulgado derretimento público num documentário de 90 minutos a ser transmitido pela MTV em 30 de novembro. A artista, que fez uma participação especial no show de Madonna na noite de quinta, mandou um vídeo para a premiação agradecendo os prêmios.