Paul McCartney ressurge com 'New', seu mais recente álbum de estúdio O ex-Beatle Paul McCartney revisita o passado com um pé no futuro em New, seu primeiro álbum solo em seis anos, combinando temas atuais com melodias que remontam ao início de sua carreira ao lado de John Lennon. Com humor agradável, McCartney apresentou nesta quinta-feira, em Londres, sua nova caminhada musical, que faz com que se sinta "novo" – assim como o título do álbum – e feliz por levar ao público novas músicas, com composições inspiradas em Nancy, seu "novo amor", com quem se casou em 2011.