Paul McCartney recebe troféu Brits por conjunto da obra Os organizadores da premiação The Brits, que anualmente presta homenagem aos maiores destaques do setor de música gravada britânica, anunciaram na terça-feira que o prêmio de 2008 pelo conjunto do trabalho será dado a Paul McCartney. O ex-Beatle receberá em fevereiro o troféu por sua contribuição singular à música e foi saudado pelo presidente do The Brits, Ged Doherty, como "um dos maiores compositores de canções de todos os tempos e membro da maior banda britânica de todos os tempos". McCartney é citado no Livro Guinness de Recordes como o compositor e músico mais bem-sucedido da história, com uma carreira que se estende por cinco décadas e inclui vendas de mais de 100 milhões de álbuns.