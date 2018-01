Paul McCartney protesta contra caça às focas no Canadá O ex-Beatle Paul McCartney e sua mulher Heather Mills viajaram para o Canadá para ver as crias de focas antes que comece a caça anual, segundo informou a Sociedade Humana dos Estados Unidos. Paul e Heather, que são ativistas pelos direitos dos animais, foram ao Golfo de San Lorenzo, no Canadá, na quinta e sexta-feira passadas, com o objetivo de evitar que as focas sejam caçadas. "A visita do casal chamará a atenção global dos meios de comunicação para esta cruel e desnecessária matança de focas", disse, ontem, Rebecca Aldworth, da Sociedade Humana dos Estados Unidos. A previsão é de que cerca de 319 mil focas "arpa" sejam caçadas. Geralmente a temporada de caça às focas se prolonga desde meados de março até meados de abril. As peles são vendidas nos mercados da China e Rússia.