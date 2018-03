Paul McCartney oferece US$ 74,6 milhões para ex-mulher O ex-Beatle Paul McCartney ofereceu a sua ex-mulher, Heather Mills, US$ 74,6 milhões, pedindo em troca que ela não divulgue publicamente as causas do fracasso do casamento, segundo o jornal "News of The World". O cantor e a ex-modelo, de acordo com o jornal, se reuniram há três dias na casa de campo do ex-Beatle em East Sussex, no sul da Inglaterra, para conversarem sobre a proposta. "Eles estão discutindo um acordo que durará 20 anos, mas haverá condições rigorosas. Heather não deve revelar nada sobre sua vida privada, nem em livros nem em programas especiais para a televisão", comentou um amigo do casal. McCartney e Heather, que se conheceram em 2000 e se casaram dois anos depois, anunciaram em maio sua separação e atribuíram o fracasso da relação à intromissão da imprensa. O músico e a ex-modelo têm uma filha, Beatrice, de 2 anos. Eles contrataram prestigiosos advogados para preparar um divórcio que se apresenta como uma longa batalha judicial. McCartney é representado por Fiona Schackleton, que defendeu o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, em 1996 em seu divórcio de Diana de Gales. O representante legal de Diana neste processo, Anthony Julius, é agora o advogado de Heather. No entanto, segundo o "Daily Mirror", McCartney quer um divórcio rápido para deixar de ser o centro das atenções da imprensa. "Sua prioridade será sempre a pequena Bea. A ruptura do casamento foi difícil para ele e está afetando a menina", comentou um amigo do músico.