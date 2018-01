Paul McCartney lembra juventude com John Lennon em novo clipe

Paul McCartney divulgou o novo clipe da música Early Days, que faz parte do álbum New, lançado em 2013. Dirigido por Vincent Haycock, o vídeo usa a década de 1950 no sul dos Estados Unidos como plano de fundo da história. Na narrativa, a amizade entre McCartney e Lennon é recriada por meio de dois garotos negros que aprendem a tocar violão.

Em entrevista à Revista Rolling Stone, o ex-beatle afirmou que Early Days lhe traz muitas lembranças da sua adolescência. "É sobre nós (McCartney e Lennon), nos primeiros dias. Não queria trazer dois jovens parecidos com a gente andando pelas ruas de Liverpool, na Inglaterra, com os violões nas costas. Por que não usar dois aspirantes a músicos desconhecidos? A ideia é ótima!", disse o ex-Beatle.

Johnny Depp também participa do clipe. Está é a terceira vez que o ator contracena com Paul McCartney. As parcerias anteriores ocorreram em My Valentine, de 2012, e Queenie Eye, lançado no ano seguinte.

Retorno aos palcos. No último sábado, 5, Paul McCartney voltou aos palcos depois de ficar dois meses afastado por conta de uma infecção. "É ótimo estar de volta", disse o britânico que fez um show de mais de 3 horas e tocou ao todo 38 músicas.

O músico, que completou 72 anos no último dia 18 de junho, foi internado em Tóquio, no Japão, em maio, depois de contrair uma infecção. Diversas apresentações da turnê Out There, incluindo nos Estado Unidos e na Coreia do Sul, precisaram ser canceladas. O último show de Paul McCartney havido sido realizado em 1º de maio na Costa Rica.