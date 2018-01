Paul McCartney lançará álbum pelo novo selo da Starbucks A Starbucks informou que o ex-Beatle Paul McCartney será o primeiro músico a lançar um álbum pelo novo selo da rede de cafés, o Hear Music. O anúncio foi feito pelo presidente da Starbucks, Howard Schultz, no encontro anual da companhia em Seattle, na quarta-feira. McCartney, que participou do encontro por teleconferência, disse que o acordo reflete como a indústria e os artistas estão se transformando face à concorrência das lojas virtuais e dos downloads digitais. O ex-Beatle informou que o novo álbum está previsto para ser lançado no início de junho. No começo de março, a Starbucks formou o selo Hear Music para produzir discos e vendê-los em seus cafés e em lojas musiciais. A influência da companhia americana no mercado musical cresceu nos últimos anos devido ao sucesso de álbuns de Ray Charles, Bob Dylan e outros vendidos em suas lojas.