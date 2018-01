Paul McCartney lança vídeo de 'Queenie Eye', música do CD 'New'

Com um elenco estelar em atuação discreta, Paul McCartney lançou nesta quinta, na rede o clipe de Queenie Eye, música do último disco, New. No vídeo, personalidades como os atores Johnny Depp, Sean Penn, Meryl Streep e a modelo Kate Moss surgem balançando a cabeça, dançando e parados, apreciando a composição do ex-Beatle.

De acordo com a imprensa britânica, o time de celebridades, que inclui ainda o estilista Tom Ford e os atores Jude Law e Jeremy Irons, passou a quarta-feira em função da produção, nos estúdios da Abbey Road, rua de Londres consagrada pelos Beatles. No clipe, Paul entra em um estúdio vazio para passar a música mais uma vez e, a cada tomada, surgem novas pessoas no lugar.

Na semana passada, o cantor, de 71 anos, surpreendeu quase de 2 mil turistas e curiosos ao fazer um show gratuito em Covent Garden de cerca de 20 minutos, na capital britânica. Em 1969, os Beatles haviam feito um show improvisado, nos mesmos moldes, perto de Covent Garden. Segundo Paul, a letra de Queenie Eye remete a um cântico que ouvia em sua infância, em Liverpool.

