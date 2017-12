Paul McCartney lança o clipe da música 'Hope For The Future'

Paul McCartney lançou na última segunda-feira, 8, o clipe da música Hope For The Future. O vídeo traz Sir Paul como um holograma no cenário futurista do game Destiny. Tema do jogo, a canção foi escrita pelo ex-beatle e produzida por Giles Martin. A data de lançamento coincide com o aniversário de morte do ex-companheiro John Lennon, assassinado há 34 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Morte de Lennon. Em entrevista ao programa de TV britânico Jonathan Ross Show, Paul afirmou que o assassino confesso de John Lennon, Mark David Chapman, é o "maior idiota de todos". "Uma frase ficou na minha cabeça: o otário dos otários. Era só um idiota. Foi algo completamente aleatório", declarou McCartney.

No dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado por volta das 22h, na portaria do edifício Dakota, em frente ao Central Park, onde morava com a esposa Yoko Ono e o filho Sean, em Nova York. Dos cinco tiros disparados por Mark David Chapman, quatro acertaram as costas do ex-beatle.