Paul McCartney grava vídeo para os fãs de SP

Paul McCartney convidou os fãs de São Paulo para o show do dia 25 de novembro na capital paulista. No vídeo divulgado pela músico em sua página oficial, o ex-Beatle diz que está com saudades dos brasileiros e relembra sua última passagem pela cidade, em novembro de 2010.

"Eu estou voltando para São Paulo. Por que vocês não confirmam presença no show? Estou muito animado. A última vez que estive por aí foi em 2010. Nos vemos lá, certo?", disse Paul McCartney no vídeo que tem pouco mais de 2 minutos.

Paul McCartney fará dois shows em São Paulo nos dias 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras. Além da capital paulista, o ex-Beatle também passará por Espírito Santo, no dia 10, Rio de Janeiro, no dia 12, e Distrito Federal, no dia 23.

Os ingressos para a apresentação no Rio começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 24, às 7h, pelo site de venda Tudus. A bilheteria da HSBC Arena abre às 10h. Essa é a primeira vez que o artista apresenta um show no País em uma arena fechada. Todas as outras apresentações foram em grandes estádios, com público superior a 35 mil pessoas.

Ainda restam poucos ingressos para o show do dia 26 em São Paulo. Até as 17h desta quinta-feira, só haviam ingressos para o setor de pista premium e cadeira inferior. Não há mais entradas para o show do dia 25 de novembro.

SERVIÇO - PAUL MCCARTNEY EM SÃO PAULO

Apresentações: 25 (esgotado) e 26 de novembro

Horário: 21h

Allienz Parque (novo estádio do Palmeiras)

Venda (público geral) - www.tudus.com.br

Pista Premium

Inteira - R$ 700

Meia - R$ 350

Pista

Inteira - R$ 450

Meia - R$ 150

Cadeira Inferior

Inteira - R$ 450

Meia - R$ 225

Cadeira Superior

Inteira - R$ 220

Meia - R$ 110