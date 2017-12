Paul McCartney grava novo álbum em parceria com o filho

O ex-Beatle Paul McCartney está gravando seu próximo álbum em parceria com o filho James. Segundo o cantor, o álbum "é sensacional", informou nesta terça-feira, 27, o site especializado Dotmusic. Pai e filho já haviam trabalhado juntos no passado, em dois álbuns da carreira solo do ex-beatle. No entanto, James McCartney, de 30 anos, quer agora seguir os passos de outros filhos do ex-Beatles como Sean Lennon, Dhani Harrison e Zak Starkey, e conseguir uma carreira na música pop. "Estou fazendo algumas gravações com meu filho. Estamos pensando na idéia de ele gravar um disco", declarou Paul McCartney, de 65 anos. "Ele está fazendo tudo. Escreve todas as canções, produz. É sensacional. Mas ainda não tem nada solidificado, e tampouco sabemos se irá funcionar", acrescentou. Segundo o ex-Beatle "o plano é gravar juntos, é muito divertido". "Estou adorando", acrescentou o músico. McCartney teve quatro filhas com sua falecida esposa Linda: Heather Louise, que foi adotada pelo músico, Mary Anna, Stella Nina e James Louis. Além disso, McCartney tem uma filha de três anos chamada Beatrice com sua ex-esposa, a modelo Heather Milles.