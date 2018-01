Paul McCartney foi operado do coração em segredo, diz jornal

O ex-Beatle Paul McCartney foi submetido secretamente a uma cirurgia no coração no segundo semestre de 2007 e parece ter se recuperado bem, segundo a edição desta quarta-feira, 2, do jornal Daily Mirror. O músico, de 65 anos, se internou em uma clínica particular para submeter-se a uma angioplastia coronária, procedimento que permite um melhor fluxo de sangue, de acordo com o jornal britânico. Segundo o Daily Mirror, há meses circulavam rumores de que o ex-Beatle estaria com problemas cardíacos. "Paul sentia que algo não estava bem e por sorte procurou ajuda profissional. Felizmente, a operação correu bem e Paul se sente muito bem", disse um amigo do cantor entrevistado pelo Mirror. A boa recuperação de McCartney pôde ser vista no especial de fim de ano do segundo canal da TV britânica, no qual ele se apresentou ao lado da cantora australiana Kylie Minogue. Paul McCartney e sua ex-mulher, Heather Mills, de 39 anos, deverão comparecer a uma audiência no próximo mês no Tribunal Superior de Londres a fim de estabelecer os termos do divórcio. O casal tem uma filha de quatro anos.