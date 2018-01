Paul McCartney 'festeja' divórcio com turnê mundial

Após finalizar o conturbado divórcio com a ex-modelo Heather Mills, Paul McCartney irá voltar ao trabalho com uma mega turnê mundial, informou nesta sexta-feira, 11, o jornal inglês Daily Mirror. Veja também: Paul McCartney relaxa no Caribe ao lado de novo 'affair' McCartney diz desejar relação cordial com sua ex-esposa Heather Mills é eleita celebridade mais odiada do Reino Unido Segundo uma fonte próxima do ex-Beatle, McCartney considera a turnê mundial como uma espécie de "festa" para celebrar o final de um capítulo triste. "Durante o divórcio passou muito tempo no estúdio. Foi uma liberação para ele. Existem duas coisas na vida de Paul que o deixam feliz: passar tempo com a família e sua música. Ele tem um álbum de canções que ainda não foram apresentadas em turnê em grandes palcos e ele não vê a hora de se exibir de novo para muitas pessoas", disse a fonte. A turnê mundial, segundo comentou o Daily Mirror, irá servir certamente para recuperar parte dos US$ 48,7 milhões (cerca de R$ 82,7 milhões) que McCartney teve de dar à ex-mulher pelo divórcio. As datas da turnê, acrescentou a fonte, ainda não estão certas, mas poderão ser anunciadas já no mês que vem. A primeira etapa provavelmente não será antes de julho, já que, após um concerto já programado para junho em Liverpool, o cantor tem a intenção de fazer um mês de testes em estúdio antes de iniciar a turnê. Em uma entrevista televisiva transmitida na manhã desta sexta, Heather Mills disse que McCartney já está com três "namoradas", às quais deseja "muita sorte". Háalguns dias o músico foi fotografado em férias no Caribe acompanhado da milionária norte-americana Nancy Shevell.