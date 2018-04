Paul McCartney faz show no Citi Field em NY

Associated Press

Paul McCartney firmou um novo marco em outro estádio dos Mets de Nova York na sexta-feira, 17, quando apresentou o primeiro concerto no Citi Field.

O Citi Field é o sucessor do Shea Stadium, onde os Beatles fizeram um show histórico de 1965, que é considerado como a precursor dos concertos de rock em estádios.

"Tanto tempo desde que estive aqui", disse o ex-Beatle à plateia.

Patty Parker assistiu ao espetáculo na noite de sexta-feira e recordou também sua presença em 1965.

"Eu estava a três filas do palco. Tinha 10 anos", recordou a mulher. "(Paul alcançou o mesmo tom, estou fascinada".

Em várias ocasiões McCartney na sexta-feira fez alusão àquela noite mágica de 44 anos atrás. Mas também admitiu que então houve momentos obscuros. "A primeira vez que tocamos aqui, não podíamos ouvir nada porque todas as garotas gritavam e também pelo sistema de som do estádio", expressou.

A apresentação de duas horas e media na sexta-feira foi mais tranquila, e animada por pirotecnia dentro e fora da passagem da música "Live and Let Die" pouco antes do final.

McCartney interpretou mais de 30 canções, dos Beatles, dos Wings e de seu catálogo solo. Quando anunciou "I'm Down", disse que também a havia tocado no concerto do Shea Stadium.