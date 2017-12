Paul McCartney faz musical inspirado em sua infância Após um ano marcado pelos trâmites do divórcio de sua segunda esposa, o ex-Beatle Paul McCartney quer reviver tempos melhores e planeja um musical inspirado em sua infância, segundo o jornal The Sunday Telegraph publicou neste domingo. O músico, de 64 anos, deseja levar aos palcos uma montagem baseada nas lembranças de sua infância na cidade de Liverpool (norte da Inglaterra), berço dos Beatles. "Baseia-se na obra clássica de Paul Liverpool Oratorio. Paul supervisionará todas as notas como diretor musical", comentou ao jornal a atriz Kate Robbins, prima do cantor. Segundo Robbins, "o projeto foi atrasado pelas preocupações com o divórcio" de McCartney. O ex-Beatle está envolvido em um amargo processo para se divorciar de sua segunda mulher, a ex-modelo Heather Mills, de 38 anos, que chegou a acusá-lo de ser violento em algumas ocasiões. McCartney compôs Liverpool Oratorio em colaboração com o diretor de orquestra Carl Davis em 1991, a fim de comemorar os 150 anos da cidade inglesa. Embora se espere que os teatros do West End, em Londres, briguem para receber o musical, o cantor poderia optar por estrear a montagem em Liverpool em 2008, quando a cidade inglesa será a Capital Européia da Cultura. Não é a primeira vez que o músico busca inspiração em sua infância, pois em 1967 fez a canção dos Beatles Penny Lane em homenagem a uma rua de Liverpool na qual brincou quando criança com John Lennon (1940-1980), com quem criaria depois o mítico grupo.