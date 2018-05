Paul McCartney fará show no estádio dos Yankees

Nova York, 8 jun (EFE).- Paul McCartney se apresentará pela primeira vez no estádio dos Yankees, no condado nova-iorquino do Bronx, no dia 15 de julho, e tocará suas conhecidas músicas, sucessos dos Beatles e canções de seu trabalho solo.

Com este show, o ex-beatle retorna a um palco de Nova York, onde não se apresentava há dois anos, desde que gravou seu álbum "Good Evening New York City", que lhe valeu um Grammy.

O disco foi gravado ao vivo durante os três dias de sua apresentação em 2009 no novo estádio da equipe Mets, no condado de Queens, 44 anos após ter tocado junto com seus companheiros dos Beatles no velho estádio, que foi demolido para dar lugar ao parque Citi Field.

Os ingressos começarão a ser vendidos no próximo dia 13 de junho, informou a equipe do músico em comunicado de imprensa.

O novo estádio será sede de outro show em 14 de setembro. EFE